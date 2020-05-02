Все одно що радіація: головлікар київської лікарні зробила заяву про коронавірус

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

В Олександрівській лікарні в Києві коронавірусом заразилися 13 медиків

Коронавірус в Україні підтвердили вже у 11 411 пацієнтів, а серед хворих близько двох тисяч - самі медики. У деяких лікарнях стали виникати проблеми з кількістю місць для інфікованих COVID-19. Минулого тижня в Києві в Олександрівській лікарні навіть не було вільних ліжок, але зараз питання вже вирішили.

За словами головної лікарки медичного закладу Людмили Антоненко, в цілому по країні майже кожен п'ятий інфікований - медик. Про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua.

На сьогодні в столичній лікарні коронавірусна хвороба діагностована у 13 їх співробітників, і всі вони з інфекційного корпусу.

Антоненко зазначила, що переважно це молодший медичний персонал, що іноді нехтує правилами безпеки, хоча всі навчені та проходили тренінги. У цьому контексті дуже важливо не відмахуватися від рекомендованих засобів захисту та зберігати пильність.

"Розумієте, інфекція невидима. Це все одно що радіація. Психологічно дуже важко сприйняти небезпеку. Тільки коли людина бачить, як помирають пацієнти, в тому числі молоді, вона може повірити в загрозу", - сказала головна лікарка Олександрівської лікарні.

У заражених COVID-19 медиків легкий перебіг хвороби.

"У деяких була температура 37.2 - 37.5 градусів. Якщо у когось з наших співробітників підвищується температура, ми одразу робимо тестування ПЛР. Потім перевіряємо всіх контактних. Але жоден з контактних, які виявилися інфікованими, не мав симптомів", - розповіла Антоненко.

Також головлікар розповіла, що велика кількість інфікованих медиків - не унікальне явище для України, і в інших країнах схожа ситуація.

"Інфікуються медики в першу чергу тому, що працюють у вогнищі інфекції. Нас оточує інфекція, і її багато. Тому хто може захворіти найшвидше, як не медичний персонал?" - каже головлікар.

Також багато залежить від засобів індивідуального захисту - від їх наявності, їх якості та від уміння ними користуватися.

"Якщо неправильно знімати захисний одяг, на якому є інфіковані краплі, вони можуть потрапити на руки, а звідти - на слизові. Отже, потрібна особиста гігієна і ще - тренування. Одягання/роздягання засобів індивідуального захисту", - розповіла вона.

Раніше ми писали про те, що 30 квітня у Києві лікарі однієї з лікарень влаштували страйк після того, як не дочекалися обіцяну надбавку 300% за роботу з хворими коронавірусом пацієнтами. 1 травня в Івано-Франківську з тієї ж причини провели попереджувальну акцію протесту медики "швидкої допомоги".

Сьогодні глава МОЗ України Максим Степанов прокоментував ситуацію і назвав причину затримки виплат медикам.