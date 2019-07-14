Воно все одно брудне: Зеленський шокував мережу дивним наказом

Зеленський дозволив не виконувати екологічні норми в порту Одеси
Володимир Зеленський в Одесі дав новий указ. Президент дозволив не перевіряти човни і Одеський морський порт на дотримання екологічних норм "мінімум на два місяці". У соцмережах реакція не змусила себе чекати. Українці, м'яко кажучи, шоковані.
Активіст Програми Розвитку ООН Павло Вишебаба в Facebook повідомив, що тепер за указом Зеленського в море можна буде зливати все, що завгодно.
"Тільки що Зеленський в Одесі доручив припинити будь-які перевірки човнів і порту на дотримання екологічних норм "мінімум на 2 місяці". Це означає, що в Чорне море тепер можна зливати все, що завгодно", - написав Вишебаба.
Активіст процитував слова голови держави.
"Ніхто ж не помре від цього за два місяці. Море і так брудне", - парирував Володимир Зеленський.
Таким чином Володимир Зеленський дозволив не виконувати екологічні норми в Одесі.
"Це шкідництво на вищому рівні, якщо будуть нові закони, які регулюють ці питання, ми будемо спостерігати, як протягом тривалого часу в море будуть зливати все що захочуть", - написав журналіст Семен Кабакаев.
Роман Доник привітав одеситів, які голосували за Зеленського. За його словами, цей указ просто знищить Чорне море.
"Одеситів, які голосували за Зеленського можна привітати. Він дозволив не виконувати екологічні норми в порту Одеси. Поки два місяці. Поки що. Але немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. По суті, все сміття, олії та відпрацювання з суден у порту, можуть безконтрольно виливати в море. "Ніхто не помре за два місяці. Воно все одно брудне", сказав про море ваш кумир. Не очищати море, не дбати про екологію Одеси, як курорту та туристичної перлини, а "море все одно брудне".Це тимчасові люди, які прийшли на час. Заробляти гроші. Потім вони поїдуть туди, де море чисте. А ви і ваші діти залишитеся з морем знищеним командою ЗЕ", - написав Доник.
Блогер Михайло Голуб написав у досить жорсткій формі свою реакцію на дивний указ Зеленського, вказавши, що це взагалі не повноваження президента.
"Вчора лаяв "Арселор Міттал" за екологію в Кривому Розі, сьогодні дозволяє зливати г**но в Одесі. Адже ніхто "за два місяці не помре" в розпал сезону. При цьому це взагалі не його повноваження", - написав Голуб.
Відзначимо, що в Одесі Зеленський під час наради з питань реалізації проектів облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" призначив Гусєва головою Херсонської ОДА, підписавши указ про його призначення.
Також Президент України в Одесі купався в морі разом зі своєю командою Офісу. Голова держави відвідав пляж 13 липня і вирішив особисто перевірити температуру води в Чорному морі.