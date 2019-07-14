Воно все одно брудне: Зеленський шокував мережу дивним наказом

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський дозволив не виконувати екологічні норми в порту Одеси

Володимир Зеленський в Одесі дав новий указ. Президент дозволив не перевіряти човни і Одеський морський порт на дотримання екологічних норм "мінімум на два місяці". У соцмережах реакція не змусила себе чекати. Українці, м'яко кажучи, шоковані.

Активіст Програми Розвитку ООН Павло Вишебаба в Facebook повідомив, що тепер за указом Зеленського в море можна буде зливати все, що завгодно.

"Тільки що Зеленський в Одесі доручив припинити будь-які перевірки човнів і порту на дотримання екологічних норм "мінімум на 2 місяці". Це означає, що в Чорне море тепер можна зливати все, що завгодно", - написав Вишебаба.

Активіст процитував слова голови держави.

"Ніхто ж не помре від цього за два місяці. Море і так брудне", - парирував Володимир Зеленський.

Скріншот поста (facebook.com/vyshebaba)

Таким чином Володимир Зеленський дозволив не виконувати екологічні норми в Одесі.

"Це шкідництво на вищому рівні, якщо будуть нові закони, які регулюють ці питання, ми будемо спостерігати, як протягом тривалого часу в море будуть зливати все що захочуть", - написав журналіст Семен Кабакаев.

Скріншот (facebook.com/kabakaevsemen)

Роман Доник привітав одеситів, які голосували за Зеленського. За його словами, цей указ просто знищить Чорне море.

"Одеситів, які голосували за Зеленського можна привітати. Він дозволив не виконувати екологічні норми в порту Одеси. Поки два місяці. Поки що. Але немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. По суті, все сміття, олії та відпрацювання з суден у порту, можуть безконтрольно виливати в море. "Ніхто не помре за два місяці. Воно все одно брудне", сказав про море ваш кумир. Не очищати море, не дбати про екологію Одеси, як курорту та туристичної перлини, а "море все одно брудне".Це тимчасові люди, які прийшли на час. Заробляти гроші. Потім вони поїдуть туди, де море чисте. А ви і ваші діти залишитеся з морем знищеним командою ЗЕ", - написав Доник.

Скріншот поста (facebook.com/skitalec)

Скріншот поста (facebook.com/vadim.rabinovich.39)

Блогер Михайло Голуб написав у досить жорсткій формі свою реакцію на дивний указ Зеленського, вказавши, що це взагалі не повноваження президента.

"Вчора лаяв "Арселор Міттал" за екологію в Кривому Розі, сьогодні дозволяє зливати г**но в Одесі. Адже ніхто "за два місяці не помре" в розпал сезону. При цьому це взагалі не його повноваження", - написав Голуб.

Скріншот поста (facebook.com/mgolub)

Відзначимо, що в Одесі Зеленський під час наради з питань реалізації проектів облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" призначив Гусєва головою Херсонської ОДА, підписавши указ про його призначення.

Також Президент України в Одесі купався в морі разом зі своєю командою Офісу. Голова держави відвідав пляж 13 липня і вирішив особисто перевірити температуру води в Чорному морі.