У улиток очень интересная интимная жизнь: ученые шокировали фактами об этих моллюсках

Размножение - необходимый процесс для продолжения вида. Однако то, как происходит поиск партнера и само размножение улиток, удивляет своими особенностями.

О том, как улитки находят пару и размножаются, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на IFL Science .

Чем отличается размножение улиток

Подавляющее большинство наземных улиток гермафродиты, то есть, имеют как мужские, так и женские репродуктивные органы. Это влияет на всю "личную жизнь" моллюсков - от поиска партнера до спаривания. Однако это не единственная особенность улиток.

Как улитки ищут пару

Прежде всего то, что улитки - гермафродиты, имеет свои преимущества для этих моллюсков - они могут спариваться с любым другим представителем вида.

На этом хорошее заканчивается - почти все, связанное с поиском партнера, сложно. Зрение у улиток ужасное, поэтому они не смогут оценить теоретического партнера по блеску раковины.

Ученые считают, что моллюски вместо этого "догадались" использовать то, чего у них достаточно: слизь. Когда улитки передвигаются, они оставляют за собой след - который, как оказалось, может содержать привлекающие партнера феромоны.

Улитки используют слизь для ухаживания (иллюстративное фото: Freepik)

Однако иногда ситуация усугубляется мутациями. Например, в 2016 году бывший ученый из Лондонского музея естествознания нашел садовую улитку с раковиной, закрученной в противоположную, левую сторону.

Вследствие этой крайне редкой мутации половые органы моллюска также находились с другой стороны, из-за чего размножение могло быть возможным только с улитками с такой же мутацией.

Впрочем, история моллюска, которого назвали Джереми, закончилось счастливо - ученые нашли улитке партнера с аналогичной мутацией, которая не проявилась у потомков Джереми. Этот уникальный случай помог ученым больше исследовать взаимодействие доминантных и рецессивных генов у разных видов.

Ухаживание улиток

Проблема гермафродитных улиток состоит в том, что с точки зрения эволюции и энергетических затрат оба партнера хотят иметь наилучшие шансы передать свои гены, прилагая при этом как можно меньше усилий.

По словам Барри Рота, бывшего менеджера коллекций Калифорнийской академии наук, с помощью ухаживания улитки определяют, кто из них самец, а кто - самка. У некоторых видов это решение в конце концов принимается в затяжном поединке на так называемых "любовных палочках".

Но речь идет не о половых органах моллюсков - многие наземные улитки производят покрытые слизью мечевидные структуры из карбоната кальция. Либо одну, либо обе улитки постараются вонзить этот отросток в другую, и та, кому удастся сделать это первым, с большей вероятностью успешно оплодотворит другую.

В ухаживании улитки определяют пол партнера (иллюстративное фото: Freepik)

Исследования помогли установить, что улитки вступают в поединок не ради доминирования - это обычный этап процесса спаривания моллюсков.

Слизистый покров содержит гормоны, облегчающие сперматозоидам выход из копулятивного канала улитки, уменьшая шансы на переваривание и увеличивая вероятность того, что они достигнут точки оплодотворения.

Для улитки, которую укололи "дротиком", это плохая новость: исследование 2015 года, проведенное на сухопутной улитке Bradybaena pellucida, показало, что проигравшая битву на мечах не только теряет способность к оплодотворению, но и умирает раньше, чем обычно.

Процесс спаривания

Бой на мечах - не единственная сумасшедшая часть интимной жизни улиток. Не менее непривычен сам момент спаривания. У моллюсков есть так называемый копулятивный орган - выпуклость с правой стороны головы. Здесь одновременно расположены мужские и женские половые органы.

На финальной стадии спаривания мужские органы выскакивают по бокам голов обеих улиток и одновременно входят в выпуклость на голове другой улитки.

Затем улитки формируют и передают сперматофоры - своеобразные капсулы, наполненные сперматозоидами - после чего расходятся. Как и неторопливое движение улиток, весь процесс может занять несколько часов.