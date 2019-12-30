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Розцілувала "путінський" поїзд: в мережі викрили постановку пропагандистів в Криму

STYLERЖиття    30.12.2019 - 10:10
Розцілувала "путінський" поїзд: в мережі викрили постановку пропагандистів в Криму
У Криму пенсіонерка розцілувала поїзд з РФ (Фото: колаж РБК-Україна)

У Севастополі на вокзалі російські пропагандисти зняли відео про фейкову кримчанку

В окупованому Криму пенсіонерка розцілувала перший поїзд, який проїхав по Кримському мосту 25 грудня і прибув з російського Санкт-Петербурга до українського Севастополя. Дивну витівку жінки зняли на відео росЗМІ, після чого сюжет був широко розтиражований з метою пропаганди. Але з'ясувалося, що це чергова постановка.

Олександра Петрушкевич на вокзалі після поцілунків із експресом "Таврія" тоді проказала полум'яну промову, в якій охрестила жителів Севастополя "справжніми росіянами".

"Вам не зрозуміти, нікому не зрозуміти севастопольців! Важко зрозуміти, але ми як кремінь, можна сказати, російської імперії. Так що рівняйтеся на нас, любіть Росію, не давайте можливості нікому її перемогти. Тільки тут, в Севастополі, справжні росіяни живуть", - розповідала жінка на камери.

Втім, незабаром в мережі розкрили один цікавий нюанс про "бабусю з поїздом", яка насправді є уродженкою РФ.

Відомий блогер і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram навів ряд знімків пенсіонерки і повідомив, що приїхала вона на український півострів з російської Челябінської області.

У Севастополі жінка на камеру розцілувала поїзд, але в мережі викрили постановку (Фото з Telegram-каналу Анатолія Штефана "Штірліца")

"Упорота ватницяа, яка розцілувала брудні вагони, зізналася, що з Україною "нічого не пов'язує". В "ВКонтакте" зазначено, що її звуть Олександра Петрушкевич, а приїхала вона в Крим з Челябінської області Росії. Чергова постановка пропагандистів Кремля", - йдеться у публікації.

Додамо, що пасажирів першого поїзда в Севастополь з РФ, який проїхав по Кримському мосту, внесли в базу на сайті "Миротворець".

Відео: В окупованому Криму розцілували поїзд, який проїхав по "Керченського мосту"

Треба сказати, що кадри з неадекватним вчинком жінки навіть на каналах, підконтрольних РФ, викликав сміх та жорстку критику.

  • Ось вони, обіцяні Криму шалені бабки!
  • Таких на Росії 86%;
  • У цьому малому ролику вся суть рф! Ним все сказано, додати нічого!
  • Який сором, як же це жахливо таогидно;
  • Типовий представник рАсеї.
  • Могла б лягти під поїзд, упоротая тітка. До речі, вона з Челябінська...

Розцілувала &quot;путінський&quot; поїзд: в мережі викрили постановку пропагандистів в КримуРозцілувала &quot;путінський&quot; поїзд: в мережі викрили постановку пропагандистів в Криму

Розцілувала &quot;путінський&quot; поїзд: в мережі викрили постановку пропагандистів в КримуСкрін коментарів: youtube.com

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