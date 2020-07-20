Розстріл медиків на Донбасі: з'явилося відео та невідомі деталі злочину

На Донбасі тиждень тому стався страшний воєнний злочин – українці під білим прапором намагалися забрати тіло загиблого розвідника в районі Зайцевого Донецької області, але потрапили під обстріл. Тепер же окупанти намагаються виправдовуватися, мовляв, стріляли по диверсантах.

Але беззаперечні докази свідчать, що кремлівські окупанти 13 липня свідомо розстріляли гуманітарну місію українців, – йдеться в сюжеті ТСН.

На кадрах з дрона видно, що важко поранений чоловік у білому шоломі і в білому жилеті намагається відповзти в укриття.

Розстріл місії в білому не був випадковим.

"Тоді на хлопців були білі шоломи, білі бронежилети, білі пов'язки на руках. Це була головна умова, при якому проросійські бойовики погодилися надати режим тиші. Тобто вони знали, хто і коли до них підійде", - йдеться в повідомленні.

О 9:00 біля ворожих позицій підірвався командир групи розвідки Дмитро Красногрудь. Бойовики дозволили забрати тіло загиблого і гарантували безпеку.

Олег, морський піхотинець і учасник пошукової групи розповідає, що вони вже підійшли до тіла, коли з кущів в 10-15 метрах від них пролунав крик, а потім відкрився шквальний вогонь. Причому вогонь вівся з трьох боків, не даючи вийти. Група відступила, але потім повернулася за пораненими.

Польовий медик Микола Ілін з позивним Естонець (у військового дійсно був естонський паспорт, а сам він – політичний біженець із Білорусі) викликався йти забирати пораненого побратима. Це була остання місія Естонця.

Військовий злочин визнали у США та Євросоюзі, а місія ОБСЄ з себе провину зняла.

Нещодавно ж бойовики повідомили, що той самий поранений українець у білому шоломі і жилеті, який потрапив на кадри зняті безпілотником, теж загинув.

Подробиці і відео розстрілу пошукової групи на Донбасі (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, 13 липня у районі Зайцевого підірвався військовослужбовець, після цього евакуаційна група вирушила на його пошуки і потрапила в засідку; в результаті загинув військовий медик і ще один боєць отримав поранення.

Як ми раніше повідомляли, убитий терористами медик встиг дати напуття українцям.