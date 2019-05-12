Розставання - завжди сумно: Лобода шокувала заявою

Лобода повідомила неприємну новину
Світлана Лобода поділилася з фанатами неприємною новиною щодо відходу з команди танівниці Юлії Аладко. Про це співачка розповіла в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.
Світлана Лобода написала: "Наша Юленька йде у вільне плавання. Але ми її любимо і завжди чекаємо... Удачі тобі, маленька! Будь здорова! Всі випробування, які нам уготовано - даються не даремно, пам'ятай це".
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Підписники тут же відреагували на новину і почали коментувати. Звістка користувачам здалася неприємною, і вони почали припускати з чим може бути пов'язане таке рішення дівчини:
Раніше Лобода зворушливо привітала з 9 травня. Підписники неоднозначно сприйняли вітання від співачки. Деяким формулювання фрази здалося грубуватим. Інші ж акцентували увагу на зворушливому виконанні.
Раніше скандальна Світлана Лобода опублікувала ролик, як її взуває персонал і нарвалася на гнівну критику мережі.
Ми писали, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура".