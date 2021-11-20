Розсекречені документи про жахи Голодомору: "вимерло 50% українського селянства" (фото архіву)

Служба зовнішньої розвідки України опублікувала знайдені архівні документи про жахи Голодомору в 1932-33 роках на території нашої країни. У них передані спогади сільського вчителя, який описує ті моторошні події у своєму щоденнику.
Про це передали в прес-службі СЗРУ.
Записи педагога, студента літературного факультету Харківського інституту професійної освіти Олексія Наливайка потім стали предметом ретельного вивчення співробітниками ДПУ-НКВС.
Зазначається, що чекісти дали справі назву "Читці". Ймовірно, це пов'язано з тим, що її головний фігурант і його колеги "читали так звану антирадянську контрреволюційну літературу, зокрема "Історію українського письменства" Сергія Єфремова, "Хрестоматію української літератури" Миколи Сумцова, "Історію малоросійської літератури" Миколи Петрова, твори Миколи Хвильового та інших українських авторів".
Архівні документи - справа НКВС "Читці" по Наливайку (фото: szru.gov.ua)
Олексій Янович Наливайко народився в 1909 році в селі Омельник нинішнього Кременчуцького району Полтавської області. Сім'я жила дуже бідно, на прогодування дорослих і трьох дітей було тільки 2,75 десятини землі. Коли хлопцеві виповнилося 17 років, мати померла. Батько одружився вдруге, але діти, Олексій, Михайло і Клавдія, цього не прийняли і вирушили до Кременчука до родичів. Олексій змінив кілька місць роботи, але ніде надовго не затримувався і не виявляв ніякого інтересу до того, чим займався. Навчання ж поглинуло його повністю - незабаром він почав замислюватися про сенс життя, свою долю, долю України.
У щоденнику Наливайко писав також про своє ставлення до комуністів, про пропаганду більшовиків, а думки свої викладав у прозі та віршах. Ось що, серед іншого, говориться в записах
Він таки зміг нелегально перетнути кордон, але через деякий час був заарештований - молоду людину назвали "націонал-фашистом, який поширював ідею національного відділення України від СРСР".
Про подальшу долю Олексія Наливайка в архівах інформація відсутня.
Архівні документи НКВС УРСР у справі "Читці" від 1935 року (фото: szru.gov.ua)
Виписки радянських спецслужб зі щоденників Наливайка, який розповідає про Голодомор і критикує більшовицьку пропаганду
Виписки НКВС зі щоденників звинуваченого Наливайка (фото: szru.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ті, хто пережив жах Голодоморів, та їхні рідні поділилися страшними спогадами, як їхніх батьків на ринку заманювали пшоном "заготівельники" м'яса.