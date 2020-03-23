Як коронавірус передається без контакта людей: з'явилося відео

Коронавірус у всьому світі вразив вже більше 300 тисяч людей і призвів до смерті понад 14 тисяч. У мережі з'явилося наочне відео про те, як поширюється смертельно небезпечний COVID-19, і як за допомогою простих правил, можна уникнути зараження.

Відео опублікував у мережі прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в Facebook. У ролику показано, як через одну людину, яка чхнула в порожньому ліфті, можуть заразитися сотні і тисячі людей.

Зазначимо, що COVID-19, в першу чергу, передається повітряно-крапельним шляхом при безпосередньому контакті між людьми. Але не обов'язково чхати або кашляти один на одного, адже коронавірусна інфекція зберігається на різних поверхнях від декількох годин до декількох днів.

Але при цьому вірус не стійкий до дезинфікуючих засобів, а при нагріванні понад 56 градусів за Цельсієм гине протягом 15 хвилин.

Як поширюється коронавірус (відео: facebook.com/narendramodi)

Нагадаємо, що в Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки інфікування коронавірусом, три з них закінчилися смертю пацієнта. Крім того змінився регіон, що лідирує за кількістю випадків. Тепер це Київ, де 29 хворих, на другому місці - Чернівецька область, де 25 випадків.

Раніше ми писали, що 14 із 20 хворих в Києві 22 березня летіли одним рейсом.