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Поширений в Україні тест на коронавірус визнаний неефективним

Франція, Вівторок 15 грудня 2020 18:31
Поширений в Україні тест на коронавірус визнаний неефективним
Тест на коронавірус VivaDiag Rapid Test призналии неефективним (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Національне агентство лікарських засобів і продукції у сфері охорони здоров'я Франції рекомендує не використовувати експрес-тест на коронавірус VivaDiag Rapid Test, який поширений в Україні.

Експерти провели розслідування, яке показало, що дані експрес-тести можуть показувати помилкові позитивні результати. Про це йдеться в заяві французького регулятора.

Також зазначається, що дія та безпечність використання цього тесту не гарантовані. Місцевих фармацевтів вже попередили про це і попросили припинити використання і продаж експрес-тестів VivaDiag Rapid Test.

Варто зазначити, що дані експрес-тести продаються і на українському ринку. В інтернет-аптеках їх вартість починається від 220 гривень.

Нагадаємо, вчені пояснили важку форму COVID-19. Дослідники визначили, що у деяких пацієнтів, стан яких погіршився до важкого під час лікування від коронавірусу, мають спільні гени.

Медики також знайшли кілька відмінностей в геномах людей, які легко переносять СOVID-19, а також тих, кому знадобилося інтенсивне лікування.

Ми також писали про те, що вчені попередили про ризики залишатися заразними після вакцинації від коронавірусної інфекції.

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