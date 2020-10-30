Як розпізнати небезпечну родимку: онколог дала точну відповідь

Небезпечні родимки на тілі можуть бути раком шкіри. Але такі утворення зовні часто схожі на звичайну родимку, тому багато хто звертається до лікаря надто пізно.

Як зрозуміти, звичайна у вас родимка чи варто турбуватися, розповіла дерматоонколог Світлана Дячук, пише Clutch.

"Пухлини шкіри сьогодні не рідкість. Головна проблема в тому, що родимки і рак шкіри дуже схожі зовні. Також пухлини шкіри, навіть найбільш небезпечні, ніяк не турбують, не болять, не сверблять, людина чудово себе почуває", - говорить Світлана.

Синдром "гидкого каченяти"

Небезпечна родимка буде виділятися на загальному тлі ваших звичайних родимок. Тобто, серед всіх пігментів, небезпечне утворення буде виглядати по-іншому. Це ще називають синдромом "гидкого каченяти". І він, кажуть дерматоонкологи, є одним з головних способів самодіагностики.

Дячук рекомендує всі родимки, які здалися вам підозрілими, обов'язково перевіряти.

Правило ABCD

Частина злоякісних пухлин досить швидко зростає. У такої "плями" може з'являтися і нерівний край, і кілька кольорів. Є таке відоме "правило ABCD", згідно з яким ми оцінюємо родимку за різними критеріями (А - асиметрія пігментної плями, В - нерівність країв, С - нерівномірність забарвлення, D - діаметр більш як 6 мм).

Цікаво, що багато хороших родимок теж можуть підпадати під це правило. Так що не поспішайте ставити собі діагноз, якщо родимка викликала у вас підозру. Щоб точно переконатися, сходіть на огляд і здайте необхідні аналізи.

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