Як розпізнати, що у вас депресія: головні симптоми

Як розпізнати депресію (типові скарги)

Хронічний біль у спині

Болі - це одна з найчастіших скарг супроводжуючих депресивний і тривожний розлад. Дуже часто, навіть коли пацієнт не усвідомлює проблеми з психічним здоров'ям, або не готовий лікувати - його приводять до лікаря хронічні болі в тілі, найчастіше саме в спині.

Пацієнти з депресією найчастіше відчувають стягування, напругу, печіння, особливо типово в шийному відділі, комірцевої зони і між лопаток.

Тут мова йде про міофасціальний больовий синдром (коли біль обумовлений не грижею диска, а напругою і запаленням м'язів).

В такому випадку звичайні НПЗП безсилі, адже дають полегшення тільки на час, поки пацієнт їх приймає. Такі пацієнти іноді роками ходять і лікують біль, приймаючи одне і те ж ліки, отримуючи полегшення тільки на певний час, не звертаючи уваги на основну причину - психічний стан.

Хронічний головний біль напруги

Саме головний біль напруги - найбільш типовий діагноз, пов'язаний з психічним станом. Мова не йде про мігрені.

Такий пацієнт відчуває ніби на голову "надітий шолом", голову постійно тисне, сковує обручем і тисне. Болі зазвичай легкої або помірної інтенсивності, рідко супроводжуються нудотою або блювотою.

Потрібно розуміти, що такий біль іноді буває майже у кожного, досить перенервувати, або просто не виспатися, але якщо біль турбує часто або постійно - лікувати потрібно тривогу або депресію, що йдуть супутні майже завжди.

Запаморочення

Пацієнти це описують як відчуття "невпевненості" при ходьбі, відчуття сп'яніння, деякі кажуть, що його турбує запаморочення, але при цьому простір нікуди не з'їжджає, і всі неврологічні тести показують повну норму.

Іноді пацієнти навіть роблять МРТ, щоб переконатися, що з мозком все ок.

Раніше таким ставили ВСД, або синдром хребетної артерії, зараз (на щастя) все частіше ставлять депресію або тривогу.

Туман в голові

В англомовній літературі є навіть спеціальний термін - Brain Fog (дослівно туман в мозку). Саме цим словосполученням більшість пацієнтів пояснює, що саме їх турбує. Іноді навіть це взагалі єдина скарга.

Це відчуття зазвичай дуже лабільно, воно може з'являтися і зникати саме по собі, часто залежить від погоди, настрою, пори року і т. д.

Простими словами, пацієнту з туманом складно мислити й концентруватися на чомусь. Голова пустує від думок, особливо від позитивних, з'являється апатія, загальна слабкість.

Порушення сну

У кожного напевно бувало, якщо сильно перенервувати, або чекати якоїсь події - часто важко заснути, нервова система перезбуджена, думки крутяться в голові, ніби й хочеш спати, а заснути не можеш.

Так іноді буває у всіх, тобто норма. Але є люди, що живуть так місяцями або навіть роками. Якщо такий стан триває роками - це привід звернутися до фахівця.