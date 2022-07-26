Розпече до +34 і заллє дощами: де в Україні зіпсується погода

Погода в Україні зіпсується в деяких областях у вівторок 26 липня – подекуди очікуються дощі, а місцями – спека. Втім до кінця місяця суттєвих перепадів в бік похолодання чи сильної спеки не буде.
Що далі буде з погодою – читайте нижче в матеріалі Styler.
Синоптики Українського гідрометцентру
3суттєві дощі на Закарпатті, Волині та Львівщині. Також опади ймовірні на сході, в Дніпропетровській області та Запоріжжі. На решті територій сухо.
Температура вдень +23+28, на заході та півдні +27+31, а на Закарпатті аж +32+34 градуси.
Скріншот: Погода в Україні 26 липня (meteo.gov.ua)
За ресурсом Gismeteo (прогноз для Києва), до кінця липня встановиться висока температура, опадів буде небагато.
Скріншот: Прогноз для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)
Раніше ми писали, яка погода в Україні буде в серпні 2022.
Також з’явився церковний православний календар на останній місяць літа.