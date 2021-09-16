Розкрито цинічне вбивство жінки, яка приїхала до Києва на заробітки і жила в наметі (відео)

Незабаром після скоєння вбивства мешканки Чернігівської області Оксани в туристичному наметі на столичному узбережжі Дніпра, правоохоронці встановили, що до злочину можуть бути причетні двоє чоловіків - один вже у віці, а інший молодший.

Так, в компанії цих чоловіків жінку бачили незадовго до загибелі. Одному з них років 25-35 на вигляд, зростом близько 180 см, другий старше - за 60, теж високий, худорлявий, сивий, з бородою.

"Завдяки показанням свідків був складений фоторобот одного з чоловіків. На пошуки ймовірного душогуба були орієнтовані правоохоронні органи та поінформована громадськість", - йдеться в публікації.

Через деякий час поліцейські встановили місцезнаходження вказаного чоловіка, і підозрюваний - 66-річний чоловік без певного місця проживання - був затриманий.

Фігурант вже зізнався у скоєнні злочину - він розповів, що завдав своїй жертві удари сапкою по голові.

Затриманий раніше був судимий. Тільки у квітні цього року він вийшов з в'язниці, де відбував покарання за скоєння вбивства.

Відео: затриманий бездомний чоловік зізнався у вбивстві