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Чим і як вилікували хворого на коронавірус українця: розкрита схема

STYLERКоронавірус    22.03.2020 - 11:38
Чим і як вилікували хворого на коронавірус українця: розкрита схема
Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні вилікували у жителя Чернівців з допомогою запозичених схем

Коронавірус в Україні станом на 22 березня діагностовано у 47 жителів України, але одужала поки тільки одна людина. Лікар інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні розповіла, яка схема лікування була застосована для повного одужання зараженого.

В інтерв'ю Telegram-каналу PavlovskyNews працівниця інфекційного відділення Чернівецької обласної лікарні розповіла, що вони проводять лікування тільки за симптомами хворого. Серед головних засобів, які застосовують в лікуванні коронавіруса - противірусні, жарознижуючі та дезінфекційна терапія. На поточний момент специфічних схем або препаратів ще немає.

Також співробітниця лікарні розповіла, що в Чернівецькій області немає жодного пацієнта у важкому стані. Курс лікування хворі проходять без ускладнень. Варто відзначити, що раніше в МОЗ заявили – 80% хворих коронавірусом переноситимуть захворювання без ускладнень.

За словами медика, кожен день лікар робить обхід і проводить огляд. Препарати коригуються в залежності від стану здоров'я і скарг хворого.

Коронавірус в Україні - ефективна схема лікування

Нагадаємо, що у Львівській області понад 20 осіб госпіталізовано з підозрою на коронавірус.

Варто відзначити, що у Вухані чотири дні підряд немає нових випадків зараження коронавірусом.

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