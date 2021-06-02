Розкрито справжню причину хвороби Данилко: "фактично не жив"

Нікітін повідомив, що підірвав здоров'я щільний гастрольний графік артиста.

"Насправді до 2007 року протягом 10 років Андрій був найбільш популярним гастролером в СНД. Він грав по 30-40-50 концертів на місяць. Він фактично, як сам каже, не жив. Він каже: "Я був в Америці п'ять (або скільки там) разів. І я її не пам'ятаю. Я її не бачив. Я бачив тільки з вікна машини, коли ми проїжджали з готелю на майданчик. Все. Цей період пронісся так швидко, що він навіть нічого не пам'ятає з цієї всієї теми", – сказав Нікітін.

Данилко вирішив трохи поставити кар'єру на стоп після скандалу за участю в "Євробаченні 2007". Саме тоді в Росії заявили, що в його пісні Dancing Lasha Tumbai є фраза "Раша, гудбай", а в Україні люди протестували проти поїздки артиста на конкурс.



"Коли сталася ця історія з нами, в якийсь момент він сказав: "Ти знаєш, а це і добре. Напевно, мені пора трошки відпочити. Тому що щось сильно я загнався. Я вже ніби втрачаю відчуття, передчуття перед виходом на сцену. Його ніби вже немає. Я роблю це вже на автоматі. А це, очевидно, не те, що хочуть люди від мене отримати". І після цього настала пауза. Ну і здоров'я від такого графіка дуже сильно похитнулося, скажімо м'яко. У нього переплутався день з ніччю, у нього почався гормональний збій в організмі. Організм вже вимагав відпочинку", - розповів продюсер.

Данилко досі "розсьорбує" проблеми зі здоров'ям, які виникли через кар'єру. Це дуже позначається і на зовнішності артиста, що його дуже засмучує.