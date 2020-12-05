Розкрито план вбивства відомого музиканта в Києві: як діяли бандити (фото)

Вбивство музиканта Олександра Дерев'янка, чиє тіло було виявлене в гаражному кооперативі у Борисполі під Києвом, сталося в день його виписки зі столичної лікарні, куди 65-річний відомий аранжувальник потрапив зі слідами побоїв і травми голови.

Підозрювані у злочині вже затримали, і до суду направлено клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Про це 5 грудня передали в прес-службі Київської міської прокуратури.

Зазначається, що слідством встановлюються можливі спільники підозрюваних.

Затримані чоловіки 1985 і 1989 років народження обґрунтовано підозрюються у скоєнні умисного вбивства з корисливих мотивів.

Підозрюваних у вбивстві Олександра Дерев'янко затримали (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Правоохоронці вважають, що вони пішли на злочин з метою заволодіння майном Дерев'янка, який проживав сам. Так, бандити спокусилися грошима, двома квартирами й іншими матеріальними цінностями композитора, який працював з багатьма українськими зірками, для чого розробили злочинний план вбивства.

Повідомляється, що 22 листопада зловмисники, знаходячись у квартирі потерпілого в будинку по вул. Івана Мазепи, де він давав уроки музики, нанесли йому тілесні ушкодження, після чого задушили.

Після цього підозрювані заволоділи правовстановлюючими документами на квартири Дерев'янка.

Олександр Дерев'янко (фото з оголошення про зникнення музиканта)

Щоб приховати сліди злочину, вони обмотали тіло вбитого поліетиленовими пакетами, ковдрою, картоном та іншими речами, і вивезли в один з гаражних кооперативів під Києвом. Там у підвальному приміщенні вони збиралися сховати тіло, заливши бетоном.

Чоловіків затримали і повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 п. 12 год. 2 ст. 115 КК. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Тіло Олександра Дерев'янка злочинці заховали в підвалі гаража і хотіли залити бетоном (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

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