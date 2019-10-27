Розкрив справжнє обличчя: Зеленський поспілкувався з неіснуючими людьми

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський оскандалився спілкуванням з акторами, які видавали себе за вчителів непрацюючої школи

Президент України Володимир Зеленський опинився в центрі чергового скандалу, пов'язаного з відвідуванням міста Золоте Луганської області. Гарант провів на Донбасі два дні і встиг поспілкуватися з вчителями школи, яка, як стверджують користувачі соціальних мереж, не існує. За наявною інформацією, вчителі неіснуючої школи попросили Володимира Зеленського відвести війська з Донбасу. Про те, що такої школи в Золотому вже немає і самі вчителі в 2014 звали Путіна і агітували за Росію, написав у Twitter користувач з ніком Himikus.

"Зеленський поспілкувався з "вчителями" неіснуючої школи і ті його попросили відвести ВСУ з Донбасу. Як вже цей бл@дський цирк задовбав! Актор, який грає роль президента вирішує нашу долю, долю країни з акторами, які грають роль вчителів", — написав у підписі до опублікованих знімків користувач мережі.

В мережі розкусили Володимира Зеленського (скріншот: twitter.com/MrHimikus)

Володимир Зеленський зустрівся з вчителями неіснуючої школи (фото: twitter.com/MrHimikus)

Те, що школа вже не існує підтвердив інший користувач dneprlena.

"Бачу, що школа Золотівська ЗОШ I-II ступенів №7 ліквідована. Тип реорганізації – приєднання. Розумію, що школу до когось приєднали. Ліквідатор Донцова Марина Анатоліївна. Її декларація Луганська обл, Попаснянська РДА, нач. відділу освіти, подана 28.03.2019", - зазначає користувач.

Докази реорганізації школи (скріншот: twitter.com/dneprlena)

Також користувач з ніком Faberum навів витяг з Єдиного держреєстру реєстрації підприємств та підприємців, де є відповідний запис.

Докази реорганізації школи (скріншот: twitter.com/Faber_33)

У мережі висловили своє обурення з приводу наведених аргументів з боку користувачів мережі.

Мережа відреагувала на зустріч Володимира Зеленського з вчителями (скріншот: twitter.com/MrHimikus)

Нагадаємо, після поїздки в Золоте Зеленський написав Facebook: "Провів дві доби в Золотом. Їздив на передову. Зустрічався з вчителями і лікарями, які, незважаючи на складні умови, продовжують робити свою роботу. Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне — всі хочуть миру. Всі готові до розведення".