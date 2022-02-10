Раніше симптомів не було: педіатр розповів про ознаки COVID-19 у дітей та перебіг хвороби

Раніше багато дітей хворіли на коронавірус безсимптомно, але зараз все змінилося. У дітей почали проявлятися симптоми захворювання.
Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів педіатр Антон Асонов.
Він зазначив, що збільшення кількості інфікованих COVID-19 дітей пов'язане в першу чергу зі штамом Омікрон, який домінує в даний час.
Через це, лікар радить батькам робити тест дитині на коронавірус навіть, якщо вам здається, що у дитини просто застуда.
"Це слід робити для того, щоб виявити - це коронавірус чи ні, небезпечний він для дитини, чи ні, чи буде дитина заражати інших членів сім'ї, для яких це може бути потенційно небезпечним", - заявив медик.
При цьому Асонов зазначив, що діти легше переносять коронавірус, ніж дорослі.
Педіатр Антон Асонов розповів про коронавірус у дітей
Нагадаємо, лікар-імунолог Алла Волоха пояснила, чому Омікрон так небезпечний для дітей.
Раніше вчені провели дослідження і з'ясували, чи можна годувати грудьми, якщо у мами COVID-19. Виявилося, що молоко не представляє небезпеки для новонароджених дітей, оскільки вірус не може розмножуватися в культурі клітин.