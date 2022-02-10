Раніше симптомів не було: педіатр розповів про ознаки COVID-19 у дітей та перебіг хвороби

Він зазначив, що збільшення кількості інфікованих COVID-19 дітей пов'язане в першу чергу зі штамом Омікрон, який домінує в даний час.

Через це, лікар радить батькам робити тест дитині на коронавірус навіть, якщо вам здається, що у дитини просто застуда.

"Це слід робити для того, щоб виявити - це коронавірус чи ні, небезпечний він для дитини, чи ні, чи буде дитина заражати інших членів сім'ї, для яких це може бути потенційно небезпечним", - заявив медик.

При цьому Асонов зазначив, що діти легше переносять коронавірус, ніж дорослі.

Симптоми COVID-19 у дітей

Підвищена температура тіла;

Кашель;

Нежить;

Всі подібні прояви респіраторної інфекції.

Педіатр Антон Асонов розповів про коронавірус у дітей