Раніше не звертали уваги: вчені назвали ще один симптом коронавірусу

Вчені назвали ще один симптом коронавірусу, який може з'явитися протягом чотирьох тижнів після зараження. Цей симптом охрестили "ковідними пальцями", через те, що він проявляється у вигляді змін саме на кінцівках і виглядає як результат обмороження.

У пацієнтів з COVID-19 може з'явитися набряк і почервоніння на пальцях ніг і за зовнішнім виглядом воно нагадує легке обмороження. Цей симптом може проявитися протягом чотирьох тижнів і триматися до декількох місяців. Про це повідомили в Міжнародній лізі дерматологічних спільнот Американської академії дерматології, пише The Telegraph.

"Є певна підгрупа пацієнтів, у якої після зараження COVID-19 з'являється запалення пальців ніг, яке робить їх червоними та набряклими, а потім вони з часом стають фіолетовими", - повідомила лікар-дерматолог Гарвардської медичної школи Естер Фріман.

Вона додала, що цей симптом буває досить легкої форми й зазвичай зникає сам по собі через кілька тижнів, без додаткового лікування. У деяких випадках лікарі фіксували тривалість цього симптому до декількох місяців.

За даними медиків, в Міжнародному COVID-19 дерматологічному реєстрі даних цей симптом був зафіксований приблизно у половини пацієнтів, і лише 16% з них були госпіталізовані.

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