Раніше був справжнім хлопцем: колишні друзі Гаррі висміяли принца через Маркл

Меган Маркл негативно вплинула на чоловіка принца Гаррі після одруження. Принаймні, так вважають колишні армійські друзі герцога Сассекського, пише західний таблоїд Express.co.uk.

Екс-товариші по службі Гаррі, який раніше мав репутацію брутала, були шоковані тим, що тепер принц любить побалувати себе педикюром і масажем, до чого його привчила дружина, що 4 серпня відсвяткувала своє 38-річчя.

Подібна реакція від армійських товаришів, з якими Гаррі служив в Афганістані, з'явилася після того, як інсайдер поділився з західним виданням тим, що Гаррі і Меган насолоджуються масажем та іншими спа-процедурами, поки малюк Арчі спить.

Товариші по службі були приголомшені новиною про його "режим краси".

"Педикюр і масаж? Він змінився!" - заявив один з військових.

Принц Гаррі під час служби в армії (фото: royal.uk)

Друг Гаррі розповів, що раніше Гаррі був "справжнім хлопцем - йому подобалося випивати, і йому було все одно, як він виглядає".

Крім того, один з товаришів по службі сказав, що в армійські дні Гаррі розсміявся б, якщо б йому запропонували педикюр.

"Тепер він говорить про спасіння світу, і не курить і не п'є", - розповідає армійський товариш Гаррі.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Зазначимо, раніше стало відомо, що Гаррі і Меган є постійними відвідувачами готелю Coworth Park Ascot, який може похвалитися п'ятизірковим спа-салоном.

Також до них у Фрогмор-хаус регулярно приходять фахівці з масажу і різних косметичних процедур.

"Гаррі любить робити педикюр, а також масаж через травми в поло", - розповіло джерело.

Вартість педикюру починається від 50 фунтів стерлінгів, а розкішний масаж може коштувати до 140 фунтів за годину.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.