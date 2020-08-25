Раннє пробудження може говорити про тяжку хворобу

Раннє пробудження може свідчити про високий ризик зіткнутися з проблемою невиліковної хвороби - хвороби Альцгеймера.

Такий висновок зробили вчені з Імперського коледжу Лондона, пише таблоїд The Daily Mail. Дослідники спостерігали за більше, ніж півмільйона людей: аналізували генетику і режим дня.

Як виявилося, "жайворонки" більше ризикують захворіти невиліковним недугом. Серед тих, у кого генетично ризик розвитку хвороби Альцгеймера збільшений у два рази, було більше на 1% людей, які рано вставали і менше спали.

Власне, відсоток невисокий, але отримані дані підлягають перевірці та подальшому вивченню. Дослідження, опубліковане в журналі Neurology не означає, що ранній підйом вранці призводить до Альцгеймера. Але гени, що призводять до розвитку недуги, також здатні впливати на графік сну і пробудження.

Зазначимо, що вчені і раніше спостерігали виникнення проблем зі сном у людей незадовго до початку хвороби, але вони не були впевнені, чи були ці проблеми причиною або просто раннім симптомом хвороби.

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