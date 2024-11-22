Рамина призналась, какие делала пластические операции и "уколы красоты"

По словам журналистки, было время, когда ей постоянно говорили, что у нее слишком большие ноздри.

Из-за этого она обратилась к пластическому хирургу. Однако то, что он ей предложил, блогеру не понравилось, поэтому от операции звезда отказалась.

"Я ходила к пластическому хирургу, потому что мне постоянно говорили о большом носе. И мне нарисовали нос, а я сказала, что он некрасивый", - рассказала Рамина.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Отметим, что несколько лет назад интервьюер таки решилась лечь под нож хирурга. Она рассказывала, что сделала септопластику.

"Если простыми словами, выровняла носовую перегородку, чтобы хорошо дышать. Также убрали кисту. Я не меняла форму носа. Эта операция для того, чтобы нормально дышать", - делилась знаменитость.

К эстетической хирургии Эсхакзай также прибегала. Говорит, что удаляла комки Биша (распространенная пластическая операция, позволяющая визуально уменьшить овал лица, - прим. Ред).

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Что касается "уколов красоты", то знаменитость увеличивала губы и делала инъекции ботокса.

"Родилась я красивой, но просто сделала то, что мне понравилось", - призналась Рамина.