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Рамина призналась, какие делала пластические операции и "уколы красоты"

Пятница 22 ноября 2024 18:45
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Рамина призналась, какие делала пластические операции и "уколы красоты" Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский интервьюер и блогерша Рамина Эсхакзай призналась, какие делала пластические операции и инъекции красоты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый выпуск ее YouTube-проекту "30+".

По словам журналистки, было время, когда ей постоянно говорили, что у нее слишком большие ноздри.

Из-за этого она обратилась к пластическому хирургу. Однако то, что он ей предложил, блогеру не понравилось, поэтому от операции звезда отказалась.

"Я ходила к пластическому хирургу, потому что мне постоянно говорили о большом носе. И мне нарисовали нос, а я сказала, что он некрасивый", - рассказала Рамина.

Рамина призналась, какие делала пластические операции и &quot;уколы красоты&quot;

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Отметим, что несколько лет назад интервьюер таки решилась лечь под нож хирурга. Она рассказывала, что сделала септопластику.

"Если простыми словами, выровняла носовую перегородку, чтобы хорошо дышать. Также убрали кисту. Я не меняла форму носа. Эта операция для того, чтобы нормально дышать", - делилась знаменитость.

К эстетической хирургии Эсхакзай также прибегала. Говорит, что удаляла комки Биша (распространенная пластическая операция, позволяющая визуально уменьшить овал лица, - прим. Ред).

Рамина призналась, какие делала пластические операции и &quot;уколы красоты&quot;

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Что касается "уколов красоты", то знаменитость увеличивала губы и делала инъекции ботокса.

"Родилась я красивой, но просто сделала то, что мне понравилось", - призналась Рамина.

Ранее Рамина рассказала о начале романа с военным.

Также Евгений Клопотенко прокомментировал ссору с Эсхакзай.

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