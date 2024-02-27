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Рамина Эсхакзай призналась, что борется с серьезным заболеванием: "это единственное, что меня волнует"

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская интервьюер Рамина Эсхакзай снова страдает серьезным расстройством пищевого поведения - булимией.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Рамина Эсхакзай о пищевом расстройстве

Рассказала о своем заболевании знаменитость, когда ее фоловеры поинтересовались, сколько она весит и как проходит ее похудение.

"Когда похудела, весила 52-53 кило, сейчас - 55-56. У меня активизировалась булимия и расстройство пищевого поведения (РПП). Поэтому вы не видите мои занятия спортом. Очень сильная усталость и нагрузка, постоянная тревожность", - поделилась блогерша.

Рамина Эхакзай больна булимией (instagram.com/raminalalala)

"Завтра, кстати, вернусь к спорту. Сегодня начала работу с психотерапевтом, который специализируется на РХП. Потому что это единственное, что меня смущает и выматывает. Другие сферы в порядке", - написала Рамина.

Также она рассказала, как у нее проявляется булимия.

"Эта болезнь характеризуется периодическим перееданием и последующим очищением организма. Очищение обычно включает рвоту, использование слабительных средств, чрезмерные физические нагрузки, голодание", - отметила Эсхакзай.

Рамина Эхакзай больна булимией (instagram.com/raminalalala)

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