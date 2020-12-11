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Ракета Ілона Маска Starship SN8 розбилася відразу після посадки (фото уламків)

Автор: Людмила Жукова

Висотний випробувальний політ космічного корабля SpaceX Starship SN8 закінчився тим, що він вибухнув відразу після посадки. 10 грудня SpaceX запустила в небо прототип космічного корабля Starship SN8 для випробувального польоту на висоту 12,5 кілометрів, але йому не вдалося успішно завершити місію.

Прототип набрав висоту 12,5 кілометрів і повернувся назад на землю за 6 хвилин 42 секунди після старту.

Зліт пройшов штатно: один з трьох двигунів Raptor відключився приблизно через дві хвилини польоту, потім, через приблизно три хвилини, відключився другий, а потім і третій. Starship зайняв горизонтальне положення, а потім почав знижуватися.

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знову включилися Двигуни при наближенні до землі – вони надали ракеті вертикальне положення і сповільнили її. Однак торкання з поверхнею виявилося куди більш жорстким, ніж повинно було бути. В результаті цього стався вибух.

Уламки корабля Starship SN8 (фото: ixbt.com)

Як потім написав Ілон Маск у своєму Twitter, вибух стався через низького тиску в паливному баку під час приземлення, з-за чого швидкість при приземленні була високою. Маск все одно залишився задоволений запуском і привітав всю команду Space X.

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