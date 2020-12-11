ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ракета Ілона Маска Starship SN8 розбилася відразу після посадки (фото уламків)

П'ятниця 11 грудня 2020 12:37
Ракета Ілона Маска Starship SN8 розбилася відразу після посадки (фото уламків)
Компанія Ілона Маска показала уламки ракети, яка розбилася після зльоту (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Висотний випробувальний політ космічного корабля SpaceX Starship SN8 закінчився тим, що він вибухнув відразу після посадки. 10 грудня SpaceX запустила в небо прототип космічного корабля Starship SN8 для випробувального польоту на висоту 12,5 кілометрів, але йому не вдалося успішно завершити місію.

Прототип набрав висоту 12,5 кілометрів і повернувся назад на землю за 6 хвилин 42 секунди після старту.

Ракета Ілона Маска Starship SN8 розбилася відразу після посадки (фото уламків)

Зліт пройшов штатно: один з трьох двигунів Raptor відключився приблизно через дві хвилини польоту, потім, через приблизно три хвилини, відключився другий, а потім і третій. Starship зайняв горизонтальне положення, а потім почав знижуватися.

знову включилися Двигуни при наближенні до землі – вони надали ракеті вертикальне положення і сповільнили її. Однак торкання з поверхнею виявилося куди більш жорстким, ніж повинно було бути. В результаті цього стався вибух.

Ракета Ілона Маска Starship SN8 розбилася відразу після посадки (фото уламків)Ракета Ілона Маска Starship SN8 розбилася відразу після посадки (фото уламків)Уламки корабля Starship SN8 (фото: ixbt.com)

Як потім написав Ілон Маск у своєму Twitter, вибух стався через низького тиску в паливному баку під час приземлення, з-за чого швидкість при приземленні була високою. Маск все одно залишився задоволений запуском і привітав всю команду Space X.

Як ми раніше писали

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ракета

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся