Рак, сбой ДНК и смерть птиц. 5 самых абсурдных мифов о 5G

Самые абсурдные мифы о 5G

Смерть птиц

Этот фейк берет свое начало еще 6 лет назад. 5 ноября 2018 года Эрин Элизабет в своем медицинском конспирологическом блоге опубликовала тревожную историю из Нидерландов с кликабельным заголовком: "Сотни птиц погибли в результате тестирования системы 5G в Гааге, Нидерланды". Как выяснилось позже, статья была переиначена серией Facebook-постов Джона Хулеса, который ведет несколько сайтов и социальных страниц, посвященных анти-5G движению.

Отметим, что смерть птиц существовала, но причиной была не 5G, местные власти сообщили, что птиц могли просто отравить.

Нет ни одного доказательства, что птицы погибли от 5G (Скриншот)

5G вызывает рак

Такой фейк запустили фанаты теории заговора, они утверждали, как одно исследование National Toxicology Program, исследовавшее влияние радиоволн, излучающих телефоны, отметило, что результаты воздействия были обнаружены на крысах и мышах.

Выявлено, что самцы крыс, подвергавшихся излучению, значительно чаще, чем те, которые не были подвергнуты этому воздействию, имели рак (опухоли в сердце и мозге).

Это исследование было подвергнуто критике по крайней мере из-за выявленных недостатков в методологии. Например, крысы подвергались излучению от мобильных телефонов в течение 9 часов в день в течение двух лет, а доза излучения значительно превышала ту, которая обычно излучается мобильными телефонами.

Результаты исследований с адекватной методологией не выявили серьезной опасности для здоровья из-за использования телефонов, в том числе и повышения риска появления рака.

ВОЗ также сообщает, что не установлены никакие негативные последствия для здоровья, вызванные использованием мобильных телефонов в целом.

Сбой ДНК

Почитатели теорий заговора в 2022 году писали о том, что ученые создали искусственную молекулу ДНК, которой можно управлять с помощью сетей 5G. Такая разработка якобы способна сделать безвольным и покорным любое живое существо. Это неправда.

Молекула ДНК - это двойная спираль, каждая нить которой состоит из нуклеотидов: аденина, тимина, гуанина и цитозина. Принимать или передавать радиоволны они не способны.

Искусственная ДНК действительно существует. В 2019 году ее разработали ученые из Великобритании. Они создали бактерию, которая отличалась от своего природного аналога тем, что имела более короткую последовательность ДНК. Выпускать эту синтетическую бактерию за пределы лаборатории ученые не планировали. Вдобавок, перед ними не было цели контролировать поведение бактерии. Они стремились воспроизвести ДНК и проверить, насколько жизнеспособна она окажется.

Сети 5G работают с помощью радиоволн. Технология использует те же частоты, что и 4G, WiFi и полицейские радары. Очевидно, что ничего из этого на ДНК не влияет. Это доказано научными исследованиями, в рамках которых различные ткани мышей подвергались длительному воздействию сетей Wi-Fi. В ходе эксперимента было установлено, что значительного влияния на клетки технология не оказывает.

Некоторые страны запретили 5G

Это абсолютный фейк и неправда. К примеру, в Швейцарии действительно в части кантонов существует ограничение на развертывание технологии 5G. Однако правительство официально разрешило ее использование, а также обязалось проследить безопасность.

5G влечет за собой проблемы со здоровьем

Безопасность технологии 5G для человека подтверждена Всемирной организацией здравоохранения и Международной комиссией по защите от неионизирующих излучений.

На самом деле в технологии 5G используется неионизирующее излучение. У него нет достаточной энергии для того, чтобы нанести вред человеку. Радиационного заражения необходимо ионизирующее излучение, как, например, в рентгеновских лучах или радиоактивных веществах.

Даже если предположить, что какие-то вредные лучи 5G существуют, радиоволны в любом случае подчиняются закону обратных квадратов. Это означает, что интенсивность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния. А потому вам нужно буквально сидеть на вышке 5G, чтобы получить любое облучение.

Главные мифы о 5G связи (Скриншот)