Рак кожи и опухоли в мозге. Звезда сериалов шокировала своим диагнозом

Дело в том, что несколько лет назад у актрисы диагностировали рак кожи, который она успешно поборола. Сейчас же болезнь вернулась с новой силой - в ее мозге нашли опухоли, которые росли там более 6 месяцев.

Мелленкамп отметила, что ей предстоит срочная операция по удалению двух опухолей, а оставшиеся более мелкие опухоли будут убирать с помощью лучевой терапии.



Тедди Мелленкамп (фото: instagram.com/teddimellencamp)

"Последние несколько недель я страдаю от сильных и изнуряющих головных болей. Вчера боль была невыносимой и потребовала госпитализации. После КТ и МРТ врачи обнаружили у меня в мозгу множественные опухоли, которые, по их мнению, росли не менее 6 месяцев", - сказано в публикации.

Также 43-летняя актриса поблагодарила всех, кто ее поддерживает: своих детей, семью, друзей, врачей, медсестер и хирургов.



Тедди Мелленкамп рассказала про свой диагноз (скриншот)

Что известно про Тедди Мелленкамп

Мелленкамп родилась 1 июля 1981 года, выросла в Хилтон-Хед-Айленде, Южная Каролина. Она дочь певца и автора песен Джона Мелленкампа.

Девушка является ведущей подкаста, а также снялась в более чем 10 фильмах и сериалах, самые известные из которых "Делец: Искусство ведения переговоров" и "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз".



Тедди Мелленкамп (фото: кадр из сериала "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз")

Актриса была дважды замужем. От второго брака у нее есть трое детей: сын Круз и дочери Слейт и Дав.



Тедди Мелленкамп с детьми (фото: instagram.com/teddimellencamp)

В октябре 2022 года у Мелленкамп диагностировали меланому II стадии (рак кожи), которую оперативно удалили.



Актриса борется с раком с 2022 года (фото: instagram.com/teddimellencamp)