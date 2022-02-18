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Рак простати: названі симптоми, які повинні насторожити чоловіків

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П'ятниця 18 лютого 2022 09:33
Рак простати: названі симптоми, які повинні насторожити чоловіків Фото: лікарі назвали симптоми раку простати (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Рак передміхурової залози в більшості випадків протікає безсимптомно, тому так важливо пройти обстеження і подбати про своє здоров'я. Проте, є ознаки, які свідчать про хворобу.

Про це повідомляє видання Express.

Близько 78% з тих, у кого виявили рак простати, проживуть 10 або більше років, але ваші шанси на виживання багато в чому залежать від того, наскільки рано вам поставили діагноз.

Явних симптомів захворювання немає, але вам слід звернути увагу на певні симптоми з боку сечовивідних шляхів. Якщо у вас є який-небудь з наступних семи симптомів, вам слід поговорити зі своїм лікарем про скринінг на антиген простати.

Симптоми раку простати

  • Проблеми з сечовипусканням
  • Зниження сили струменя сечі
  • Кров в сечі
  • Кров в спермі
  • Біль в кістках
  • Схуднення без причини
  • Еректильна дисфункція

Якщо у вас місцево-поширений рак передміхурової залози (коли він виходить за межі передміхурової залози) або якщо рак прогресував і поширився на інші частини тіла, то ви можете відчувати більш загальні симптоми, до яких відносяться біль в спині, стегні або в тазу.

Незважаючи на те, що відвідування лікаря необхідно, не панікуйте занадто сильно. Всі ці симптоми можуть бути викликані нераковими проблемами зі здоров'ям.

Нагадаємо, названі симптоми раку підшлункової, які можна сплутати з іншими хворобами.

Раніше медики назвали симптоми і відчуття в очах,.які можуть вказувати на рак

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