Рак простати: названі симптоми, які повинні насторожити чоловіків

Рак передміхурової залози в більшості випадків протікає безсимптомно, тому так важливо пройти обстеження і подбати про своє здоров'я. Проте, є ознаки, які свідчать про хворобу.

Близько 78% з тих, у кого виявили рак простати, проживуть 10 або більше років, але ваші шанси на виживання багато в чому залежать від того, наскільки рано вам поставили діагноз.

Явних симптомів захворювання немає, але вам слід звернути увагу на певні симптоми з боку сечовивідних шляхів. Якщо у вас є який-небудь з наступних семи симптомів, вам слід поговорити зі своїм лікарем про скринінг на антиген простати.

Симптоми раку простати

Проблеми з сечовипусканням

Зниження сили струменя сечі

Кров в сечі

Кров в спермі

Біль в кістках

Схуднення без причини

Еректильна дисфункція

Якщо у вас місцево-поширений рак передміхурової залози (коли він виходить за межі передміхурової залози) або якщо рак прогресував і поширився на інші частини тіла, то ви можете відчувати більш загальні симптоми, до яких відносяться біль в спині, стегні або в тазу.

Незважаючи на те, що відвідування лікаря необхідно, не панікуйте занадто сильно. Всі ці симптоми можуть бути викликані нераковими проблемами зі здоров'ям.