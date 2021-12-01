Рак підшлункової залози: медики назвали ознаку "тихої хвороби"

Підшлункова залоза виділяє гормони і ферменти, які допомагають перетравлювати їжу і контролювати рівень цукру в крові.

Тяжкість протікання раку підшлункової залози залежить від його розташування, розміру і поширення.

Загальний стан здоров'я також може бути сигналом розвитку хвороби. Хоча іноді буває важко визначити це захворювання через важкорозрізні симптоми. Але є одна загальна ознака - біль в спині.

Цей тип болю зазвичай починається в області живота і поширюється до спини. При цьому біль може початися з загального дискомфорту або безсимптомно і поширитися пізніше.

Спочатку біль може приходити і йти, але з часом стає більш постійним. Цей тип болю може посилюватися, коли ви лягаєте або після їжі.

Лікарі кажуть, що біль іноді можна полегшити, якщо сісти вперед.

Інші симптоми раку підшлункової залози

Білки очей або шкіра жовтіють

Втрата апетиту

Схуднення без причини

Відчуття втоми або відсутності енергії

Висока температура, відчуття жару або озноб.

Рак підшлункової залози може призвести до жовтяниці. В такому випадку у вас можуть пожовтіти очі і шкіра.