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Рак підшлункової залози: медики назвали ознаку "тихої хвороби"

Автор: Роман Мирончук

Панкреатичний рак виявляється в органі живота, який називається підшлунковою залозою. Багато хто називає цей тип раку "тихою хворобою", тому що його симптоми важко виявити.

Про це повідомляє британське видання Express.

Підшлункова залоза виділяє гормони і ферменти, які допомагають перетравлювати їжу і контролювати рівень цукру в крові.

Тяжкість протікання раку підшлункової залози залежить від його розташування, розміру і поширення.

Загальний стан здоров'я також може бути сигналом розвитку хвороби. Хоча іноді буває важко визначити це захворювання через важкорозрізні симптоми. Але є одна загальна ознака - біль в спині.

Цей тип болю зазвичай починається в області живота і поширюється до спини. При цьому біль може початися з загального дискомфорту або безсимптомно і поширитися пізніше.

Спочатку біль може приходити і йти, але з часом стає більш постійним. Цей тип болю може посилюватися, коли ви лягаєте або після їжі.

Лікарі кажуть, що біль іноді можна полегшити, якщо сісти вперед.

Інші симптоми раку підшлункової залози

  • Білки очей або шкіра жовтіють
  • Втрата апетиту
  • Схуднення без причини
  • Відчуття втоми або відсутності енергії
  • Висока температура, відчуття жару або озноб.

Рак підшлункової залози може призвести до жовтяниці. В такому випадку у вас можуть пожовтіти очі і шкіра.

Нагадаємо, лікарі назвали неочевидні ознаки раку легенів.

Раніше медики назвали продукти, які викликають 90% видів раку і метастази.

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