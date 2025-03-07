"Рак у нас обоих": ведущая Даша Малахова ошарашила внезапными словами об онкологии

Ведущая и кулинар Даша Малахова неожиданно высказалась об онкологии. Когда она поздравляла Янину Соколову с днем рождения, который та отмечала 6 марта, то сказала и о раке "у обоих".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Facebook Малаховой.

Так, ведущая призвала поддержать сбор, которой сейчас проводит Соколова. И, отметила Малахова, скоро на ее странице будет все больше такой информации.

"Для меня с этого весеннего сбора начнется целая серия сборов, которые вы будете видеть все больше и больше в моей ленте. Скорее всего ежедневно. И каждый сбор будет через историю женщины", - написала Даша.

По словам Малаховой, она давно знает Соколову. И за это время они пережили немало.

"Боже, какие мы уже давние, девочка. И столько было за эти годы. И рак у нас обоих, и война, и телевидение, и театр. И дети родились, и любовь и замужество и расставание и сама жизнь", - отметила ведущая.

Впрочем, раньше она не говорила о том, что у нее мог быть рак. Что именно Малахова имела в виду этими словами - неизвестно.

"Ты одна из самых сильных людей, которые все равно умеют оставаться очень женственной во всех своих проявлениях, ты очень искренняя и очень честная. Я благодарю тебя за борьбу, за позицию, за то, что тебе удается быть такой патриотичной, но ты каждый раз остаешься умницей", - обратилась Маша к Янине.

"Я желаю тебе только здоровья и любви. Я хочу, чтобы закончилась эта война и ты сыграла Леди Макбет, Донну Анну, Жанну д'Арк. Потому что у тебя столько опыта, чувств и мыслей, что ты уже не сможешь быть слабой. Может и не надо. Есть такие люди как ты, у которых суперсила "сила", - добавила она.

Пост Малаховой (скриншот)

Кто такая Даша Малахова

Даша Малахова - украинская актриса, телеведущая и ресторатор. Вот несколько фактов о ней:

Родилась 4 декабря 1977 года в Киеве

Даша - дочь основателя Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова

Воспитывает двух сыновей

Была ведущей кулинарной программы "Картата потата" на телеканале "Интер"

Окончила Королевский колледж музыки и драмы в Великобритании, долгое время жила за границей.

Вас может заинтересовать