Рак легенів найчастіше проявляється цим симптомом: перевіртеся обов'язково

Рак легенів - дуже поширений і небезпечний вид онкології з високим рівнем смертності. Лікарі кажуть, що рання діагностика покращує прогнози, а виявлений на пізніх стадіях рак швидше за все призведе до смерті.
Про це пише Daily Express.
Так, якщо вдалося виявити захворювання на ранній стадії, ймовірність одужання становить близько 54%. На пізніх стадіях шанс вижити мінімальний - близько 4%.
"Дуже важливо, щоб люди були уважні до симптомів, тому не ігноруйте та не припускайте, що це щось інше. Будь ласка, зверніться до свого лікаря загальної практики та пройдіть обстеження - можливо, це не буде рак, але виявлення його на ранніх стадіях може допомогти врятувати життя", - кажуть медики.
Чим раніше ви помітите рак, тим більше шансів вижити, тому, якщо ви помітили симптоми, не ігноруйте їх.
"Тому, якщо кашель триває більше трьох тижнів, пройдіть обстеження - це може врятувати вам життя", - наголошують медики.
Крім самого очевидного фактора - куріння (активного і пасивного), можливого впливу радіації, рак легенів можуть провокувати такі фактори:
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