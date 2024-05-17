Рак кишечника "помолодел": почему им стали болеть дети и подростки

Как увеличилась заболеваемость раком за последние 20 лет

Анализ данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США за период с 1999 по 2020 годы показал, что теперь идти в возрасте 10-14 лет болеют раком кишечника в шесть раз чаще, чем 20 лет назад. У подростков 15-19 лет частота таких диагнозов повысилась более чем в четыре раза.

В статистике злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, которую за последние 20 лет рассматривала команда под руководством доктора медицины Ислама Мохамеда из Миссурийского университета в Канзас-Сити, выяснилось, что если в 1999 году такой тип рака диагностировали у 0,1 ребенка 14 лет в расчете на 100 тысяч населения, то к 2020 году частота случаев увеличилась на 500% - до 0,6.

У подростков 15-19 лет показатель вырос с 0,3 до 1,3 на 100 тысяч населения (+333%), а молодых людей 20-24 года - с 0,7 до двух, то есть на 185%.

Восходящую тенденцию отметили и в других возрастных группах. У людей 30-34 и 35-39 годов рост составил 71% и 58%. Частота случаев в 2020 году - 6,5 и 11,7 на 100 тысяч населения.

Наименьший рост зарегистрировали в группе людей в возрасте от 40 до 44 лет, но у них наблюдается и высокая распространенность рака кишечника - 20 случаев на 100 тысяч населения.

Ученые подчеркнули, что колоректальный рак перестал считаться болезнью только пожилых людей и стоит знать о ней гораздо больше.

Почему возникает рак кишечника

По данным исследователей, к факторам риска относятся хронические воспалительные и онкологические заболевания кишечника у прямых родственников, ожирение, курение и употребление алкоголя.

Кроме того, развитию болезни способствует несбалансированное питание с нехваткой клетчатки и высоким потреблением переработанного мяса, сладких напитков и жиров.

Также некоторые прошлые исследования показывали связь рака кишечника с малоподвижным образом жизни, присутствием определенных бактерий, провоцирующих образование опухолей, приемом антибиотиков и пищевых добавок.

Среди распространенных симптомов колоректального рака с ранним началом доктор Мохамед перечислил нарушения в работе кишечника в виде запора или диареи, боли в животе, ректальные кровотечения и признаки железодефицитной анемии.

Ученые отмечают, что хотя представленные в работе данные о выраженном росте колоректальных онкопатологий у детей и подростков выглядят тревожно, следует относиться к ним осторожно.

Комментируя показатели, хирург-онколог Антон Бильчик (Anton Bilchik) из медицинского центра Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике (Калифорния, США) отметил, что процентный рост кажется значительным, но в абсолютных цифрах такие случаи все еще редки. По словам специалиста, не участвовавшего в исследовании, речь идет о разнице между одним-двумя случаями на миллион и шестью случаями на миллион.

"Это не причина начинать проводить детям колоноскопию, а повод обсудить, что стоит за тенденцией", – пояснил Бельчик.

Следует добавить, что более раннее исследование ученых из Миланского университета показало, что за 2019-2024 годы смертность от рака кишечника в группе людей от 25 до 49 лет больше всего в Европе вырастет в Великобритании: на 26% у мужчин и на 39% у женщин.