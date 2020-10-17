Рак грудей буває не тільки у жінок: як не пропустити небезпечні симптоми

Рак грудей, виявляється, буває не тільки у жінок. Чоловіки також можуть захворіти цим видом онкології. Статистика говорить, що кожен сотий випадок раку молочної залози виявляють у чоловіків.

За рік близько 150 українських чоловіків стикаються з цією недугою. При цьому мало хто навіть знає, що таке взагалі можливо, йдеться в сюжеті ТСН.

Часто ці симптоми не розпізнають, тому у чоловіків у два рази частіше рак грудей виявляють на пізній стадії.

Чоловік на ім'я Федір каже, що ніколи б не повірив в існування такої хвороби, якщо б не зіткнувся з нею сам.

У нього нічого не боліло, ущільнень не було, але виник нарив. З ним він проходив три місяці, перш ніж потрапив до онкологів. Чоловік ще й додумався його видавити. Два тижні мазався, прикладав ліки...

"Там же є така ж тканина. Просто вона не була розвинена, використана чоловіком. Але, тим не менш, там точно також може бути рак", - говорить хірург Олег Тюрін.

Крім того у чоловіків такий рак важче лікувати і складніше діагностувати. Середній вік пацієнтів з раком грудей в Україні 71 рік.

Лікарі радять звертати увагу на будь-які зміни в соску і ареолі: ущільнення, зміна форми.

В Європі та Америці таких випадків знаходять більше на 30%, адже там під час профоглядів чоловікам перевіряють і молочну залозу. А в Україні рак молочної залози як і раніше профільований на жінок.

Рак молочної залози у чоловіків (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що онколог назвав симптоми раку, які не можна ігнорувати, і потрібно терміново звертатися до лікаря.