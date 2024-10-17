"Считаем не только чистую воду". Тренер рассказал, сколько жидкости пить при похудении

Сколько нужно пить воды при похудении?

По словам эксперта, количество воды, которую вы употребляете в день, не влияет на процесс снижения веса.

"Повторюсь, на похудение влияет только дефицит калорий, а не то, какие продукты мы едим, когда и сколько мы пьем. и только чистой воды является ерунда", - рассказал фитнес-тренер.

Попко рассказал, что анонсированное количество воды некоторыми диетологами – очень велико.

"Кто весит 70 килограммов это будет 2,5 л воды, а весящий 120 это будет больше 4 литров, это же явно многовато", - сообщил нутрициолог.

Юрий напомнил, что через день нужно учитывать всю потребленную вами жидкость.

"Считаем не только чистую воду, но все жидкости в течение дня: первые блюда, чай, кофе, компоты, соки, вода, овощи, фрукты, таким образом, своих двух литров условно мы легко набираем", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что лучший индикатор того, что вы потребляете достаточно жидкости - это чувство жажды и цвет вашей мочи.

"Лучший индикатор - это ощущение жажды, а также цвет мочи, она должна быть светло-желтой, если темная и вы при этом здоровы, то есть обезвоживание. Хотите - пейте, не хотите - не пейте и не насилуйте себя", - резюмировал Попко.