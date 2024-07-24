Рафинированное или нерафинированное: нутрициолог рассказала, какое масло полезнее для здоровья

Что известно об масле

Любое масло состоит из жиров. Насыщенные и ненасыщенные - это те, которые нужны, просто в разных количествах.

Рафинация - это очистка масла от всего ненужного. Масло фильтруют, пропускают через пресс и обрабатывают химически, чтобы убрать лишнее.

"Я вас удивлю, но масла на 95% и более состоят из жиров. А вот остальные 5% это польза. Не надо надеяться, что рафинированная навредит, а нерафинированная полечит", - говорится в сообщении.

Не следует впадать в крайности и не делить пищу на хорошую и плохую.

Какое масло лучше

В нерафинированном масле больше витаминов и фосфолипидов, а также отлично подходит для салатов. Рафинированная отлично подходит для жарки. На нерафинированной не пожаришь, если точка дымления низкая, иначе превратите полезное масло в яд.

К тому же, нерафинированное подсолнечное масло уже при 107 градусах будет образовывать вредные вещества, а рафинированное можно безопасно нагревать до 232 градусов.

Важно не нагревать выше точки их дымления и повторно. В частности, нерафинированное масло лучше добавлять в салат и поливать уже готовые блюда. Рафинированное масло при необходимости можно использовать в термически обработанных продуктах.

По словам нутрициолога, масло рафинируют, чтобы повысить точку дымления. И из него нужно удалить все горящее при нагревании (фосфолипиды, витамины и воски).

Какие же этапы проходит масло от подсолнечника до сковородки:

очистка - от камешков, листочков и т.д

отряхивание - чистят семеночки и достают зернышко

обжаривание

далее пускают под пресс для выжимания первого масла

В результате остается жмых - это то сухое, что после пресса остается. В жмыхе тоже очень много масла, но его оттуда простым прессом не выдерешь. Но сделать это надо, потому что это и экономия и меньше отходов для природы и человечества.

Экстрагирование из жмыха. Здесь используют растворитель (гексан) - он не смешивается со жмыхом, лишь "вытаскивает" из него масло.

После этого гексан дистиллируют - просто испаряют из масла.