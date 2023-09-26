Сергей Жигунов снял пропагандистское кино

Звезда "Гардемаринов" и "Моей прекрасной няни" отснял пропагандистскую картину для детей в аннексированном Крыму. Съемки прошли в Севастополе, Ялте и Гурзуфе. А продолжение снято в Москве.

Жигунов считает, что этот фильм должен развить еще большую любовь нынешних детей к родине, которая убивает другой народ.

Однако в своей истории он, конечно, демонстрирует "величие" российских военных структур и учебных заведений.

Сюжет и актеры

История рассказывает о трех друзьях курсантах севастопольского филиала Нахимовского училища. Они ищут клад, спрятанный в годы Крымской войны времен адмирала Нахимова и попадают в разные приключения.

Локациями для съемок "образовательного" кино стали знаковые места в захваченном Севастополе - это парк живой истории "Федюхины высоты", Михайловская батарея, известный всем Херсонес и Графская пристань. А еще виды в невероятных городах - Ялте и Гурзуфе.

Кадр со съемок (фото: t.me/Zhigunovochka)

Известно, что взрослые роли исполнили такие же пропагандисты, которые до сих пор сознательно поддерживают войну и не скрывают этого. Они уже попадали в скандалы, очернившие их репутацию.

Сергей Никоненко, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов, Кристина Бабушкина, Ольга Тумайкина и другие актеры.

Не секрет, что Шевченков имел проблемы с алкоголем, а Бабушкину по слухам - ловили с наркотиками.

Кадр со съемок (фото: t.me/Zhigunovochka)

И именно эти актеры снялись в ленте, пропагандирующей "великую Россию" и вызывающей гордость и любовь у нового поколения детей.

Следует заметить, что кино Жигунова реализуется при поддержке Института развития Интернета.

Именно он под видом "патриотического" контента финансирует пропагандистские проекты, на которые выделяются сумасшедшие деньги и впоследствии идут на войну против Украины.

Кадры со съемок кино (фото: t.me/Zhigunovochka)