Радіоведучий образив дочку Кейт Міддлтон та "влип" у скандал

Кейт Міддлтон та принц Вільям відчитали радіоведучого BBC Radio 1 Грега Джеймса за жарт над їх дочкою в одному з ефірів. Про це він повідомив в інтерв'ю, передає видання The Mirror.

Одного разу Джеймс пожартував в ефірі, обговорюючи фотографію юної принцеси, які були зроблені в перший день її навчання в школі. На знімку дочка герцогів піднялася на носочки і потиснула руку директору школи Хелені Хаслем.

"Хто тисне руку вчителеві в перший день занять у школі?!", - їдко прокоментував радіоведучий.

Кейт Міддлтон з принцом Вільямом і дітьми (instagram.com/kensingtonroyal)

Через кілька тижнів після виходу тієї програми в ефір він відвідав Кенсінгтонський палац разом з підлітками. Герцоги Кембриджські вирішили скористатися моментом і покликали Грега поговорити.

Коли ведучий почув звернення до себе, то мимоволі злякався. "О боже, тільки не це! Вони чули, як я казав, що школа принцеси настільки шикарна, що учням доводиться кожен день тиснути руку вчителю. У мій час було достатньо посмішки", - поділився думками Джеймс.

Далі він додав, що їх розмова була досить милою і допомогла розібратися в ситуації без конфліктів.