Не тільки заради сексу: психолог розповіла, чому насправді чоловіки зраджують

Ознаки зради - потенційної або реальної - можна помітити на ранньому етапі

За словами психолога, часті конфлікти у сім’ї - перший тривожний дзвіночок. Їхньою причиною є невміння чути, слухати, помічати, доносити свої думки, ділитися своїми почуттями і взагалі про це говорити.

Про охолодження стосунків може свідчити і тривале невдоволення партнером, яке не минає. З часом воно посилюється. Особливо це стосується пар, які довго живуть разом. Їх затягує побут, виконання батьківських обов’язків, зникає романтика.

І якщо подружжя не пов'язане дружбою, повагою, довірою, то кожна побутова дрібниця здатна доводити до сказу. В такому разі негативні емоції виливаються на партнера. Тоді пара починає віддалятися один від одного, в тому числі в інтимному житті.

Фото: Олена Щербань

Сексуальне невдоволення - причина, але не головна

Ознаками сексуального охолодження є відсутність радості від близькості, бажання, потягу.

Чоловіки незадоволені кількістю та якістю статевих контактів, особливо, якщо вони з дружиною мають різні темпераменти. І рано чи пізно шукають задоволення на стороні.

Але проблеми із сексом - це не головна причина зради. Йдеться про загальну втрату близькості, не лише фізичної: дотики, ніжність, підтвердження відчуття власної привабливості.

Обидвом партнерам потрібне нагадування, що вони бажані та сексуальні один для одного. І якщо чоловік не чує від своєї дружини, який він сильний, привабливий, найкращий, то він шукатиме, де це почути.

Фото: Сімейний психолог Олена Щербань

Як запобігти зраді, якщо розпізнали певні ознаки її наближення?

Головне, каже психолог, спілкуйтеся, розмовляйте про те, що турбує обох. Не варто обмежуватися розмовами про побут або успіхи дітей. Приділяйте достатньо уваги потребам партнеру.

Не зайвим буде спитати: тобі все ще добре зі мною? Ти щасливий? Чого ти найбільше прагнеш? Відповіді на ці питання можуть здивувати, навіть шокувати. Але без них справжньої близькості досягти не вдасться.

Чи можна прощати, якщо вас зрадили?

І ще одне важливе питання: чи варто прощати зраду чи, може, взагалі вдати, що нічого не знаєш?

Другий варіант - це міна уповільненої дії: навіть якщо ви дуже кохаєте свого партнера та боїтеся його втратити, знання про його зраду буде точити вас зсередини. Тому без відвертої розмови не обійтися. Це боляче, але через це треба пройти.

Що стосується прощення, то це рішення для себе приймає кожна жінка. З упевненістю можна сказати лише одне: набагато більше шансів гідно вийти із неприємної ситуації мають пари, які не намагаються розгребти її самостійно, а звертаються до спеціаліста.