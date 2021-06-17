У Раді сталася масова бійка: Тищенко і Ківа на передньому плані (відео)

"Тут нас запитали, коли закінчиться епоха бідності? Тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона, коли повсталий народ витягне цю фракцію, сукупний стан якої можна порівняти з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль ми демократична країна і ми повинні йти повільно, і знищувати вас політично", - заявив з трибуни голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Слова нардепа від" Слуги народу" Потураєва викликали бурю обурення з боку депутатів. Першим вибіг на трибуну Ілля Ківа. Далі почалася штовханина, яка переросла в бійку.

Засвітився тут і скандальний Микола Тищенко. Він вчепився зубами в сорочку Іллі Ківи. А представник фракції" Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко із задоволенням знімав сутичку нардепів на камеру мобільного телефону.

У підсумку Потураєв вибачився за свої слова, а спікер Дмитро Разумков оголосив перерву в засіданні.

У Раді зчепилися депутати (facebook.com/yan.dobronosov)

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