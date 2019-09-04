У Раді запропонували зробити кабінки для кохання: надихнула депутат з інтим-листуванням

Після того, як депутат від "Слуги народу" Олена Криворучкіна вела інтимне листування з коханим у Верховній Раді, в мережі користувачі почали жваво обговорювати цю історію. Але далі пішов український популярний ведучий Валерій Сараула. Він не просто написав вірш, який адресував Олені Криворучкіній, але і висунув пропозицію - створити у парламенті секс-кабінки. За словами ведучого, це європейська практика. Свій вірш Валерій опублікував на сторінці в Facebook.

"Вчора, після голосування за зняття депутатської недоторканності, депутат Олена Криворучкіна, вела інтимне листування з коханим. Під враженнями, я написав їй вірш", - підписав ролик Сараула.

"Писала депутатка, що хоче кохатись. Хоче жінкою побути, а не депутатись.

Має пишну вроду - та не може скористатись, бо слуга народу.

Тиснуть на жінок мандати, бо така їх доля...", - продекламував вірш Сараула.

Відео: Валерій Сараула написав вірші депутату від партії "Слуга народу" (facebook.com/saraula.valerij)

У коментарях користувачі відзначили, що ідея Сараули - блискуча.

А вони кажуть "жовта преса". Он як людей надихнули!

Інтимна лірика.

Хороша ідея.

Скріншот коментарів (facebook.com/saraula.valerij)

Як ми раніше писали, депутат від "Слуги народу" прокоментувала скандал з інтимною перепискою в Раді.

Все почалося з того, що народного депутата від"Слуги народу" Олену Кріворучкіну підловили фотокореспонденти під час того, як вона обговорювала в листуванні свої почуття.