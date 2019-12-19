В Раді навчилися кнопкодавити без рук: з'явилося відео

Кнопкодавство у Раді (Фото: колаж РБК-Україна)

Нардепи від ОПЗЖ сконструювали спеціальний механізм для кнопкодавства

Нардепи кнопкодавили у Верховній Раді за допомогою незвичайного "пристрою" - факт порушення процедури особистого голосування було зафіксовано 18 грудня. Цього разу відзначилися депутати з фракції "ОПЗЖ" Сергій Ларін та Віктор Чорний, які сконструювали механізм для натискання на чужу кнопку без використання пальця.

На винахід звернули увагу в громадянському русі "Чесно", а сам момент потрапив на відео.

На парламентському засіданні Ларін спорудив зі стоси паперів, папок і книг конструкцію над пультом для голосування навпроти кнопки, а сам винахід зверху прикрили листівками "Ми за мир". Коли треба було голосувати, нагромадження рухали, і клавіша натискалася.

Відео: Нардеп Ларін від "ОПЗЖ" кнопкодавив за допомогою незвичайного пристрою

Ларін в цей час сидів на місці свого колеги по фракції Чорного.

Пристрій застосували під час голосування за поправки №76 до законопроекту про скасування депутатської недоторканності. Як показало табло, на місцях двох нардепів спрацювали кнопки "за".

Відео: У Раді вигадали механізм для кнопкодавства

Аналогічним способом Ларін кнопкодавив під час голосування про внесення змін у календарний план другої сесії Ради.

"Естафету" перейняв і Чорний, який використовував ноу-хау за свого відсутнього колегу під час голосувань щодо поправок до законопроекту про приведення діяльності НКРЕКП у відповідність з вимогами Конституції (№2490-1) й не тільки.

Відео: Нардеп Чорний від "ОПЗЖ" також попався на кнопкодавстві за допомогою нового винаходу

Відео: Нардепи від "ОПЗЖ" змайстрували механізм для кнопкодавства