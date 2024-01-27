Рабские условия за "копейки": блогерша показала, какую трэш-вакансию предлагают украинцам (видео)

Что предлагают в вакансии

Блогерша нашла объявление о поиске работников на должность "Менеджер по продажам". В вакансии сразу указан размер зарплаты. Как оказалось, компания хотела платить работнику даже меньше "минималки" - всего 2-5 тысяч гривен.

При этом требований к вакансии было немало. Также в ней рассказывалось об обязанностях, которые работник должен выполнять за "копейки". Условия выглядели максимально "рабскими".

В описании вакансии занятость почему-то называют "частичной", хотя график работы - с понедельника по субботу. При этом в субботу "разрешается" работать удаленно.

"У меня уже глаза не могут на это смотреть. Вывалили список обязанностей, как вы видите. Это все будет делать один человек на неполную занятость?! Это у нас жизнь на работе", - прокомментировала треш-вакансию блогерша.

Как реагирует сеть

В комментариях пользователи пишут, что подобные вакансии нужно блокировать, чтобы никто не попал на крючок таких боссов. Также пользователи отмечают: