Як працюють залізничники в українських депо: фото нелюдських умов

У мережі показали, в яких умовах працюють залізничники в депо ТЧ-5 в Полтаві.
Фото пекельних умов роботи показала на сторінці Facebook Юлія Гришина.
"У нелюдських умовах працюють залізничники локомотивного депо ТЧ-5. Причому, працюють за мізерну зарплату. Направила голові правління Укрзалізниці офіційний запит від ТСК з відео і фотографіями, які надіслали з Полтави у віртуальну приймальню ТСК по УЗ", - повідомила в соцмережі Гришина.
Зазначається, що неконкурентна оплата праці на залізниці та невідповідні умови роботи становлять майже половину всіх звернень до віртуальної приймальні ТСК по УЗ.
Дивіться самі по фото, в яких умовах працюють залізничники.
Відзначається, що зарплата у співробітників депо - мізерна, вони отримують мало за таку працю.
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