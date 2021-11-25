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Як працюють залізничники в українських депо: фото нелюдських умов

Автор: Людмила Жукова

У мережі показали, в яких умовах працюють залізничники в депо ТЧ-5 в Полтаві.

Фото пекельних умов роботи показала на сторінці Facebook Юлія Гришина.

"У нелюдських умовах працюють залізничники локомотивного депо ТЧ-5. Причому, працюють за мізерну зарплату. Направила голові правління Укрзалізниці офіційний запит від ТСК з відео і фотографіями, які надіслали з Полтави у віртуальну приймальню ТСК по УЗ", - повідомила в соцмережі Гришина.

Зазначається, що неконкурентна оплата праці на залізниці та невідповідні умови роботи становлять майже половину всіх звернень до віртуальної приймальні ТСК по УЗ.

Дивіться самі по фото, в яких умовах працюють залізничники.

У мережі показали пекельні умови праці співробітників депо (фото: Юлія Гришина)

Відзначається, що зарплата у співробітників депо - мізерна, вони отримують мало за таку працю.

Як ми раніше писали, в Київській електричці "модернізували" вибите вікно дуже дивним способом.

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Укрзалізниця