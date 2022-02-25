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Як працюють магазини та банки під час воєнного стану: відомо, де можна купити продукти

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П'ятниця 25 лютого 2022 16:30
Як працюють магазини та банки під час воєнного стану: відомо, де можна купити продукти Де купити продукти в умовах війни (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого запровадили воєнний стан. Також у багатьох населених пунктах йдуть обстріли й це позначилось на роботі магазинів та аптек.

Де купити продукти та ліки - читайте нижче.

Зокрема, в Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що більшість аптек в Україні продовжуватимуть працювати.

Також на офіційному порталі Києві опублікували перелік аптек КП "Фармація", які продовжують працювати в умовах воєнного стану. Графік їхньої роботи з 9.00 до 18.00.

Де купити продукти у Києві

АТБ

У цій мережі магазинів наголошують, що наразі не у всіх містах обслуговують українців. Крім цього, АТБ не працює на Оболоні і Троєщині у Києві. Генеральний директор компанії Борис Марков зазначив, що робота магазинів в інших містах залишається незмінною. Графік роботи з 8.00-20.00.

Наразі є перебої з постачанням товарів від окремих постачальників та виробників. Мовиться про тих, хто перебуває у зонах бойових дій та має проблеми з персоналом.

Ашан

У Києві, Житомирі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Кривому Розі магазини Ашан працюватимуть до 18.00.

А у Запоріжжі, Чернівцях та Львові магазини працюють у звичайному режимі.

Сільпо

Супермаркети цієї мережі продовжують надалі працювати. Графік роботи деяких супермаркетів обмежили до 21.00.

Мережа магазинів EVA

На офіційній сторінці мережі повідомляють, що в більшості містах України вони продовжують працювати в максимально мобілізованому режимі.

Однак, зачинені магазини, які знаходяться поблизу проведення операцій Об’єднаних сил.

МЕТРО

Через загострену ситуацію у Києві, магазини припиняють свою роботу. Зазначається, що точний час не повідомляється.

Банківська система

В умовах війни, банківська система продовжує свою роботу у звичайному режимі. Також вставили ряд обмежень, а саме для зняття готівки (не більше 100 тисяч в день).

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