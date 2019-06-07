Поралася на городі: подробиці загибелі жінки від блискавки під Львовом

Від удару блискавки загинула 55-річна жінка у Львівській області. Надзвичайна подія трапилася в селі Моршин, повідомляє прес-служба національної поліції області.

Відомо, що 55-річна мешканка Стрийського району 7 червня поралася на городі, коли отримала страшне ураження струмом блискавки.

Повідомлення до поліції надійшло близько 12:00.

Наразі поліцейські працюють над встановленням усіх обставин трагічної загибелі жінки. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження та призначення судової медичної експертизи.

Блискавка вбила жінку у Львівській області (ілюстративне фото: pixabay.com)

Раніше повідомлялося, що від удару блискавки загинула 17-річна дівчина в Олешківському районі Херсонської області.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно під Тернополем в селі Джурин Чортківського району кульова блискавка влетіла у будинок і вибухнула, в результаті НП п'ятеро дітей опинилися в лікарні.

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