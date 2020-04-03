Все працює: як Швеція бореться з епідемією коронавіруса без карантину

Коронавирус у світі вже діагностували у понад 1 мільйон пацієнтів, а пандемія призвела до введення в багатьох країнах Європи, включаючи й Україну, карантинних заходів. Втім, у Швеції відмовилися від жорстких обмежень і вирішили впоратися з Covid-19 по-своєму.

Станом на початок квітня тут немає карантинних заходів на державному рівні, громадський транспорт працює в звичайному режимі, роботодавцям тільки рекомендували переводити працівників на роботу з дому, дитячі садки і школи не закривали. Рішення про обмеження в дитячих установах приймає керівництво закладів. Про це передає "Європейська правда".

Офіційна урядова директива дозволяє навчальним закладам самостійно вирішувати, як працювати в умовах епідемії. Деякі школи закриваються при підозрі на інфекцію - наприклад, школа, в яку ходить принцеса Естель, закрилася ще 5 березня, коли в однієї дитини був підтверджений коронавірус. Інші продовжують навчальний процес, але закликають дітей залишатися вдома при наявності симптомів респіраторного захворювання.

На практиці ж у багатьох класах, розрахованих на 25 учнів, на заняття приходять лише 5-7 дітей.

Зазначається, що примусове обмеження прав людей під час карантинних заходів суперечить засадам шведської демократії та загальної політичної культури країни.

Тільки ввечері 1 квітня уряд виступив із рекомендацією населенню уникати поїздок громадським транспортом у годину пік, а магазинам - розробити заходи по обмеженню кількості відвідувачів і дотримання безпечної дистанції між ними. Але ці приписи не є обов'язковими для виконання і носять лише рекомендаційний характер.

Аеропорт Стокгольма "Арланда" працює в штатному режимі.

У Швеції продовжують працювати магазини, бари, кінотеатри. До недавнього часу держава обмежувала масові зібрання більше 500 людей і лише днями планку знизили до 50.

Одне з небагатьох обмежень стосується гірськолижних курортів - агентство з охорони громадського здоров'я рекомендувала закрити їх на Великодні канікули, і компанії-оператори вже підтвердили, що курорти Оре, Селен і Вемдал закриваються з 6 квітня до кінця сезону. Інші курорти, як очікується, також дослухаються рекомендації агентства.

Такі "ліберальні" заходи зовсім не означають, що вірус обійшов Швеції стороною.

У Швеції кількість підтверджених випадків зараження складає близько 5,5 тисяч, і половина всіх пацієнтів з коронавірусом - у Стокгольмі.

Якщо взяти для порівняння інші країни-сусіди, то в Данії станом на 2 квітня було зафіксовано 600 хворих, у Норвегії - 900, в Нідерландах - 800.

Шведські чиновники використовують цей показник, щоб довести ефективність свого підходу.

Однак критики вказують на той факт, що у Швеції діагностують тільки важкі випадки, тим самим штучно занижують масштаби захворюваності.

Важливо зазначити, що кількість летальних випадків у цій країні становить близько 300 - тобто 5,5%, що значно вище Данії (3,7%) та Норвегії (0,9%), але нижче за Нідерланди (8,6%).

Так, 12 березня Швеція оголосила, що тестуватиме на короновірус лише в тих випадках, коли потрібна госпіталізація. Оскільки навіть приватні клініки, по суті, працюють як агенти держави, то тестування при легких і середніх симптомах неможливо зробити навіть звернувшись в приватну клініку.

"Ще один привід для критики: у Швеції - найменша кількість лікарняних ліжок на душу населення, 2,2 місця на тисячу осіб. Для порівняння, в сусідній Данії цей показник становить 2,6, у Норвегії - 3,6, а в європейського лідера Німеччини - взагалі 8,0.

А це означає, що якщо кількість тяжкохворих пацієнтів досягне 18-20 тисяч, медична система вже може і не впоратися", - йдеться в матеріалі.

Наприкінці минулого тижня почали з'являтися повідомлення про те, що медикам у лікарнях не вистачає захисних масок. Для того, щоб не порушувати регламент по роботі з інфікованими, держава послабила вимоги для медиків і тепер використання масок при роботі з хворими коронавірусом не є обов'язковим.

Наголошується, що шведська ситуація дзеркально - протилежна українській: в умовах дуже м'якої політики держави бізнес і прогресивні громадяни демонструють зрілість і беруть відповідальність за самоізоляцію в свої руки.

Днями головний епідеміолог Швеції Андерш Тегнел зробив заяву, що очікує спаду епідемії влітку і другої хвилі восени, базуючись на досвіді попередніх епідемій. Він сподівається, що формування базового колективного імунітету протягом першої хвилі може пом'якшити удар по країні від другої хвилі епідемії, на відміну від інших країн, де друга хвиля може бути більш нищівною, ніж перша.

На думку Тегнела, тільки два заходи є критичними в умовах епідемії: захист населення з групи ризику та ізоляція хворих із симптомами респіраторних захворювань. Всі інші заходи, за його словами, мають мінімальний вплив на епідеміологічну ситуацію.

Цей курс підтримують і в уряді.

Нагадаємо, що в Україні посилюють карантин з 6 квітня - заходи будуть діяти по 24 квітня. В уряді розповіли, що забороняють робити і як будуть карати порушників.