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Працює артилерія: ЗСУ провели потужні навчання за допомогою "Градів"

Автор: Людмила Жукова

Українські військові провели потужні навчання з допомогою "Градів" на Рівненському полігоні. Військовослужбовці успішно відпрацювали удари з БМ-21 "Град" по уявному противнику.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Захід" в Facebook.

Тренування проводилися з використанням реактивних систем залпового вогню калібру 122 мм - БМ-21 "Град". Вони спеціально призначені для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, бронетехніки та неброньованої техніки.

Бригада знаходиться в складі оперативного командування "Захід". Штаб бригади розміщений в місті Мукачево, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області.

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