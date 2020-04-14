Працює по 14 годин без вихідних: жінка захопила мережа розповіддю про сина-вирусологе

Мешканка Києва Валентина Зализко вразила користувачів мережі своїм постом у Facebook про сина-вірусолога. Чоловік під час карантину працює без вихідних, визначаючи наявність коронавірусної інфекції в організмі людини.

За словами жінки, її син працює в державній вірусологічної лабораторії, де роблять ПЛР тести на COVID-19. Вже кілька тижнів він працює по 12-14 годин на добу, без вихідних, щоб швидко визначити, чи є в організмі людини коронавірус чи ні. Цих результатів чекають лікарі.

Вірусолог (фото: facebook.com/valentina.zalizko)

"Статистку, яку кожен день нам доносять з брифінгів наші чиновники, ми дізнаємося завдяки таким людям. Про них не пишуть у соцмережах, але ми повинні бути вдячними за їхню працю, як і нашим лікарям. Спасибі тобі, рідний", - написала Валентина.

Вірусолог (фото: facebook.com/valentina.zalizko)

Вона також закликала українців залишатися вдома під час карантину. Саме таким чином ми можемо побороти епідемію, і швидше повернутися до нашого звичайного життя.

Користувачі мережі також написали безліч вдячних слів на адресу її сина-вірусолога.

Я знімаю капелюх;

Дякую вам!!!

Спасибі, нехай береже Бог!!!

Спасибі вам і вашому синові;

Божого благословення вам!!!

Спасибі вашому синові та вам як батькам.

Дай Боже вам здоров'я, бережіть себе.

Уклін земний! Здоров'я!

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Нагадаємо, що колишній керівник МОЗ України Уляна Супрун розповіла про використання швидких тестів на коронавірус.